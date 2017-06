Cybersicherheit: BSI berichtet über einen Hackerangriff aus der Ukraine

«In einzelnen Fällen hat der Angriff zu den bedeutenden Folgen im Gebiet der Produktion und zu Störungen der kritischen Geschäftsprozesse der Unternehmen geführt», ergänzen die Deutschen Experten und führten weiter an, dass auch Deutsche Unternehmen von den Attacken betroffen seien. «BSI befindet sich in Verbindung mit ihnen, aber wegen des Verschwiegenheitspflichtes gewährt das Amt keine Daten hierüber», hieß es in der Erklärung.