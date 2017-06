Syrien: Mehrere Tote Zivilisten nach Angriff durch die US-Koalition bei Rakka

on •

Medienberichten zufolge starben mehr Zivilisten bei einem Luftangriff bei Rakka, wo Quellen zufolge die US-Koalition bei einem Luftschlag gezielt sieben Zivilisten getötet haben soll. Bei einem Luftangriff in der Nähe des Dorfes al-Akershi im östlichen Umland von Rakka wurden fünf Zivilisten getötet, wie die Agentur Fars News aus dem Iran schreibt und sich dabei auf örtliche Quellen sowie auf die dubiose „Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte“ beruft.

Weiteren Angaben versuchten die sieben Zivilisten bei Rakka den Fluss Euphrat zu erreichen um an Wasser zu kommen, als die US-Koalition ihren mörderischen Angriff von der Luft aus startete. Einige Zivilisten sollen auf der Flucht dann schließlich von Terroristen des Islamischen Staates (ISIS, IS, Daesh) getötet worden sein, wie die Agentur berichtet. Angaben der bedenklichen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, dass die US-Koalition bei einem Angriff auf Gefängnisse in al-Mayadeen mindestens 42 Zivilisten tötete, aber auch 15 IS-Terroristen sowie das Wachpersonal. Zudem gibt es eine große Anzahl von Verwundeten nach den US-Angriffen. Im besagten Gefängnis befanden sich nach Angaben von Fars News mehr als 100 Zivilisten, worunter sich auch eine Reihe von Mitgliedern der Terrormiliz IS befunden haben.

Immer wieder werden bei Angriffen der US-Koalition eine große Anzahl von zivilen Opfern aus unterschiedlichen Quellen gemeldet und immer wieder durch aktuelle Videos belegt, und dennoch herrscht darüber in den westlichen Leitmedien Stillschweigen. Allerdings werden immer wieder bei Angriffen der syrischen und russischen Luftwaffe Bilder und Videos aus den Archiven herausgenommen, die oftmals nicht aus Syrien stammen und dennoch als Beweis für die haltlosen Anschuldigungen genommen. Auch die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat seit 2013 einen dubiosen Ruf erlangt, nachdem diese zunächst den Narrativ der westlichen Leitmedien bedienten.

More Civilians Killed & Wounded in US-Led Coalition Airstrikes in Northeastern #Syria https://t.co/HtOjGBt9xc pic.twitter.com/oETVr2KMFa — Fars News Agency (@EnglishFars) June 28, 2017

