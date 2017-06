In der nächsten Astana-Runde im Juli werden die Deeskalationszonen ein Thema sein

«Insbesondere werden die Parteien an der Abstimmung der Grenzen und Karten der Deeskalationszonen, der Dokumentation und den Verordnungen über das Koordinationszentrum ausarbeiten», so das Außenministerium. Nach den Angaben der Behörden, so die Information, die von den Garant-Ländern bekommen wurde, wird die Arbeit an der Ausführung der Anordnungen des Memorandums über die Errichtung der Zonen der Deeskalation in Syrien im Rahmen der fünften internationalen Konferenz für die Beilegung des Konflikts in Syrien in Astana fortgesetzt, schreibt News Front unter Berufung auf TASS.