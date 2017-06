Militär: Syrische Armee macht weitere Fortschritte im Osten der Hauptstadt Damaskus

Laut Al-Masdars Berichterstatter in Damaskus, Ibrahim Joudeh, hat die 105.Brigade der republikanischen Garde der syrischen Armee fast alle Gebäude mit Blick auf die strategische Sanabel Tankstelle eingenommen. Zusätzlich zu diesem Vormarsch berichtete Joudeh, dass die syrische Armee die „Ayn Tarma-Kreuzung“ in der Nähe der südlichen Umgehungsstraße der Autobahn erobert hat, so Al-Masdar auf Deutsch in einer Eilmeldung.