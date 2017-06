NATO-Gipfel in Brüssel: Bis zu 5000 weitere Soldaten sollen nach Afghanistan geschickt werden

„Ich kann bestätigen, dass unsere Militärs mehr als tausend Soldaten zusätzlich für die Mission in Afghanistan angefordert haben und wir insoweit unsere Militärpräsenz dort erhöhen“, so Stoltenberg zu Beginn des Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. „Fünfzehn Nationen haben bereits Unterstützung versprochen“, so der NATO-Generalsekretär weiter. „Wir sehen die Notwendigkeit für etwas mehr Mühe und etwas mehr Unterstützung von der NATO für die Afghanen“, so Stoltenberg weiter.