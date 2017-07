Syrien: Syrische Eliteeinheiten erzielen großen Landgewinn gegen den IS nahe Khanasser

Unseren Militärquellen zu Folge sind einige IS Kämpfer geflohen, es verschanzen sich jedoch weitere in diesem Gebiet. Die Operationen zur Verbindung der Straße fingen am heutigen Tagesanbruch an und nach einigen Stunden befreiten syrische Truppen mehrere Ortschaften vom IS. Durch ein Aufeinandertreffen der syrischen Truppen von beiden Seiten war der wichtigste Teil der Operation geschafft. Von großer Bedeutung ist, dass sich die Versorgungslage der syrischen Armee durch die Verbindung mehrerer wichtiger Straßen erheblich verbessert und zukünftige Operationen massiv erleichtern wird. Ausserdem war die Khanasser-Region bekannt für Überfälle auf Armeeposition, wobei Al-Qaeda nahe Islamisten vom Westen und IS-Milizen vom Osten angriffen, so das Portal. Al Masdar kann bekannt geben dass die Tiger Forces vollständig in die Operationen gegen den IS in Deir Ezzor eingebunden werden.