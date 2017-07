In Syrien wird die erste Frau zu einem hochrangigen General ernannt

Obwohl weibliche Syrer schon seit Jahrzehnten in den Rängen der Armee dienen, werden sie nun in größerem Maßstab integriert, um die Fähigkeiten des Militärs zu stärken. Zum Beispiel haben gerade etwa 50 weibliche Polizeibeamte ihre Ausbildung in Damaskus vor zwei Tagen abgeschlossen. Noch ist nicht bekannt, an welcher Front die Frau eingesetzt wird, so die arabische Quelle weiter.