Donbass: Ukrainisches Militär feuerte fast 50 Minen und Geschosse in Richtung Lugansk

Dem Vertreter des Lugansker Verteidigungsministeriums nach, hat sich die Situation an der Frontlinie nicht wesentlich verändert und sie bleibt zur Zeit angespannt. In den letzten 24 Stunden hat die ukrainische Armee die Frontterritorien dreimal unter Beschuss genommen, insbesondere die Orte Frunse, Sokolniki und Perwomajsk. Beim Beschuss verwendeten die ukrainischen Militärs verschiedene Arten von Geschossen, einschließlich solche, die von dem Minsker Abkommen verboten sind.

«Die Streitkräfte der Ukraine verwendeten beim Beschuss die von den Minsker Abkommen verbotenen 120-mm-Granatwerfer und 82-mm-Granatwerfer sowie Schützenpanzer, Schützenwaffen ( hohen Kalibers, Amn.)», so Marotschko laut News Front. Insgesamt wurden auf das Territorium der Republik 47 Geschosse und Minen abgefeuert.