Donbass: Infolge des Beschusses durch die ukrainische Armee wurden Häuser in Seizewo und Gorlowka zersört

Darüber schreibt die Nachrichten Agentur DAN mit Bezug auf den Chef der städtischen Verwaltung Gorlowkas Iwan Prichodko. «Infolge des Beschusses seitens der ukrainischen Armee sind die Häuser in Gorlowka in der Straße Otbojnaja beschädigt, sowie in Sajzewo in der Straße Poletajewa», so Prichodko.