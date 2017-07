„Wir werden nie den USA vergessen, dass sie einen Kapitän für die Ermordung von 290 Zivilisten auszeichneten“ – Irans Außenminister

July 3, 1988, US ship shot down #IR655 , killing 290 civilians. Ship capt. was awarded medal for murdering innocents. Iranians won't forget.

„3. Juli 1988, US – Schiff schoss die IR655 abg, tötete 290 Zivilisten, der Schiffskapitän erhielt die Medaille für den Mord an Unschuldigen. Die Iraner werden nicht vergessen“ , schrieb Zarif auf seiner Twitter – Seite. Er erinnerte an den Abschuss des Passagierflugzeugs Airbus A300B2, das 1988 von einem Raketenkreuzer der US-Navy im Persischen Golf abgeschossen habe. Trotz der angeblich hochentwickelten Radargeräte der USS Vincennes gaben die Amerikaner vor, das zivile Flugzeug mit einem Kampfjet verwechselt zu haben.

„Ein Blick auf die Priorität der US-unmenschliches Verhalten, das in massakrieren unschuldige Menschen auf der ganzen Welt manifestiert, einschließlich der geschädigten Menschen im Iran, zeigt an, dass eine solche Haltung in verschiedenen US-Regierungen in der Verfolgung ihrer eigenen Ziele institutionalisiert wurde“ so die Erklärung.