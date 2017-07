Syrien: Die Provinz um Aleppo und die Khanasser-Region ist nun offiziell vom IS befreit

Angeführt von den Tiger Forces beendete die syrische arabische Armee letzte Woche ihren Einsatz in der Khanasser-Ebene, nachdem sich der IS aus der Region aufgrund großer Gebietsverluste in Rakka zurückziehen musste. Mit der Befreiung der Khanasser-Ebene wird die syrische Armee ihre Aufmerksamkeit nun auf den letzten Rückzugsort des IS in der östlichen Provinz von Salamiyah verlagern, so Al-Masdar Deutsch und veröffentlichte die Karte oben. Die Präsenz des IS in Salamiyah im Osten Hamas lässt sich auf eine Offensive im Herbst 2014 zurückführen, bei der die Terrororganisation ein großes Gebiet zwischen Tabaqa (im Westen Rakkas) und Uqayrbat eroberte.