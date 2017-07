Aus Angst vor syrischen Bodentruppen: Yankees weigern sich den Militärflugplatz at-Tabqa anzugreifen

Der Westen verbrachte zehn Jahre damit den Terrorismus zu bekämpfen…Millionen wurden dabei getötet und nun werden die selben Terroristen in Syrien unterstützt und ich bin der böse Junge?“, so Assad 2013 im Gespräch mit RT. Er spielt auf die Unterstützung von Terrorablegern wie Al-Kaida an, die in Syrien als Al-Nusra (Fatah al-Sham) gegen die Regierung kämpfen und in den westlichen Medien als „Freiheitskämpfer“ gelobt werden.