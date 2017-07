Katar-Krise: Ende des Ultimatums – Golfstaaten versprechen weitere Boykottmaßnahmen gegen Doha

„Wir äußern unser Bedauern über die negative Antwort Katars, die von einer Missachtung und einer unseriösen Herangehensweise an das Problem zeugt“, geht aus der Abschlusserklärung der Golfstaaten nach deren Treffen in Kairo hervor. So erklärte Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Jubeir, dass „der Boykott gegen Katar so lange fortgesetzt wird, bis Doha seine Politik ändern wird“. „Mögliche zusätzliche Schritte gegenüber Katar sollen zu gegebener Zeit verkündet werden“, so Al-Jubeir laut Sputnik.