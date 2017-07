Militär: Präsident Putin erläutert die Entscheidungskriterien bei Waffenlieferungen

„Wir berücksichtigen immer, wenn wir eine Entscheidung über Waffenlieferungen an ausländische Märkte treffen, die internationale Lage (…), sodass kein Ungleichgewicht entsteht und unsere Lieferungen nicht zu einer Zuspitzung von irgendwelchen Konflikten führen“, zitiert Sputnik Präsident Putin bei einer Sitzung der Kommission für militärtechnische Zusammenarbeit. Im Gegenteil, Moskau strebe bei Waffenlieferungen eine Eindämmung von Konflikten an, insbesondere in der Anfangsphase, so der digitale Informationsdienst weiter.