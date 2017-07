Militär: Ist durch die „nukleare Teilhabe“ eine Atombombe für Deutschland möglich

Denn eigene Atombomben dürften für Deutschland – zumindest für die jetzigen Parlamentsparteien – aus historischen Gründen kaum infrage kommen. Da Großbritannien die EU verlässt, verbleibt für Berlin nur noch Frankreich als etablierte Atommacht in der EU. Da stellt sich angesichts der Anfrage die Frage: Will sich die Berliner Politikerriege an der modernisierung der französischen Atomwaffen beteiligen? Immerhin bot zumindest laut dem Spiegel der damalige frazösische Präsident Nicolas Sarkozy der deutschen Bundesregierung eine nukleare Teilhabe an. Doch Merkel und Steinmeier hätten dieses Angebot damals ausgeschlagen. Nun könnte das Thema jedoch erneut auf den Tisch kommen, heißt es weiter.