Auf einmal: Nach Krawallen fordern erste Politiker eine neue Haltung zum Linksextremismus

„Niemand würde auf die Idee kommen, rechtsextreme Zentren einfach zu tolerieren. Bei linksextremen Zentren, wie der Rigaer Straße in Berlin oder der Roten Flora in Hamburg, war man oft zu zurückhaltend. Das muss sich jetzt ändern“, zitiert „Bild am Sonntag“ den CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Auch Spitzen der FDP kritisierten den Kuschelkurs mit Linksextremisten massiv.Die AfD veröffentlichte über diese Krawalle folgendes Video