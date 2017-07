Syrische Armee erobert weitere Rebellen-Gebiete um die Haupstadt Damaskus

Während Operationen in Al-Sweida begonnen haben, folgte der Syrischen Arabischen Armee schnell diese Offensive mit einem großen Angriff im Südosten von Damaskus auf die Freie Syrische Armee (FSA) bei ihren Positionen in der Nähe von Al-Seen-Luftwaffenbasis. Wie Al-Masdar Report Ibrahim Joudeh berichtet, haben die syrischen Regierungstruppen und ihre Verbündeten Kräfte bereits die Makhoul und Al-Sees-Berge sowie Risha Dam eingenommen. Der Korrespondent fügte hinzu, dass die Regierungstruppen von zwei Achsen aus die Rebellen angreife, so Al-Masdar.