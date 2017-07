Israel hält Kritik am US-Investor George Soros für legitim und findet seine Tätigkeit selbst bedenklich

George Soros ist ein bekannter amerikanischer Financier und Investor ungarischer Herkunft. Seine Tätigkeit ist umstritten, viele sehen in ihm einen Finanz-Spekulanten. Soros ist auch ein aktiver Politiker: Seinen vielzähligen Fonds wurde wiederholt vorgeworfen, in die Organisation von Machtwechseln in manchen Ländern verwickelt zu sein. Insbesondere bestreitet der Milliardär nicht, dass seine Gelder geholfen haben, in der Ukraine die erste „Orange Revolution“ im Jahr 2004 und dann auch den sogenannten Euromaidan im Jahr 2013 durchzuführen. Aktuell steht er besonders der ungarischen Regierung in der Kritik, da man Soros vorwerfe die Migrationsströme finanziell mit seinen Stiftungen zu sponsern.Laut Orban ist Soros für die Migration aus dem Nahen Osten verantwortlich. Damit gefährde er die Sicherheit Ungarns. Eine Kampagne gegen Soros unter dem Motto „“Lassen wir nicht zu, dass Soros zuletzt lacht!“ “ wurde aber wieder einmal als Antisemitismus durch internationale Organisationen gebrandmarkt. Israel sieht aber nun selbst Soros Tätigkeit als nicht unkritisch an: „Israel bedauert jeden Ausbruch von Antisemitismus in jedem Land und unterstützt überall jüdische Gemeinden in ihrem Widerstand gegen diesen Hass. Das war das einzige Ziel der Aussage, die der israelische Botschafter in Ungarn gemacht hat“, so das Außenministerium des Landes in seiner Erklärung. Israel hält Kritik am US-Milliardär George Soros für legitim und wirft ihm systematische Versuche vor, demokratisch gewählte Regierungen des jüdischen Staates zu untergraben, heißt es in einer Erklärung des Israelischen Außenministerium, schreibt Sputnik.