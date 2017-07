WikiLeaks veröffentlicht Details zu CIA-Projekt zur Überwachung der mobilen Kommunikation – Codename“Highrise“

Heute, am 13. Juli 2017 veröffentlicht WikiLeaks Dokumente aus dem Highrise-Projekt der CIA. HighRise ist eine Android – Anwendung (App, Tool) für mobile Geräte, die mit Android 4,0 bis 4,3-Betriebssystem funktionieren. Es bietet eine Redirector – Funktion für SMS – Nachrichten , die von einer Reihe von IOC – Tool verwendet werden könnten , die zwischen Implantaten und Horchposten SMS – Nachrichten für die Kommunikation verwenden. HighRise wirkt als ein SMS – Proxy , der eine bessere Trennung zwischen den Geräten in dem Feld ( „targets“) und der Abhörstation (LP) von Proxying „eingehenden“ und „abgehenden“ SMS – Nachrichten an einen Internet – LP bereitstellt. Highrise stellt einen Kommunikationskanal zwischen dem HighRise Feldoperator und dem LP mit einer TLS / SSL gesicherten Internet – Kommunikation, so die Erklärung auf WikiLeaks.