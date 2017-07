Syrien: Krieg unter Dschihadisten – Al-Kaida-Gruppen bereiten große Schlachten in Idlib vor

on •

Die Terrormilizen Ahrar al-Sham und Tahrir al-Sham Hay’at, die der Levante Befreiungfront oder die Al-Nusra Front zugeordnet werden, bereiten sich auf einen künftigen Krieg in Idlib vor, wie die iranische Nachrichtenagentur Fars News unter Berufung auf gut informierte Quellen vor Ort schreibt. Die beiden Terrorgruppen seien sowohl personell als auch materiell aufgerüstet worden, und verlegen nun ihre Positionen im Osten von Idlib.

Demnach will der Kommandant der Tahir al-Sham, Abu Mohammed al-Joulani, einen Krieg gegen die Ahrar al-Sham vorbereite und will mehrere Gebiete erobern. Zwischen beiden Gruppen gäbe es schon am Freitag erbitterte Kämpfe in der Provinz von Idlib ausgebrochen seien. Die Auseinandersetzungen haben begonnen als die Ahrar al-Sham von einen Konvois aus die Stellung einer anderen Miliz eröffnete. Aktuell sei die Lage ruhig, aber mehrere Zivilisten wurden durch die Kämpfe in Mitleidenschaft gezogen, nachdem beide Al-Kaida-Ableger gegeneinander kämpften.

Kategorien:#TopThema, International, Militär