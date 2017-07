Al-Masdar: Regierungstruppen fangen Waffenlieferung von Al-Qaida ab

Syrische Armee fängt Waffenlieferung an Al Qaida ab https://t.co/i3tA8A84e5 #AlQaida #Libanon #Rebellen #Syrien pic.twitter.com/32p8Jqd3Yy

Unsere Militärquellen machten aus taktischen Gründen keine genauen Angaben wo und wie die Ladung abgefangen wurde. Vermutlich soll die Aktion nachts erfolgt sein und der Waffentransport sich aus Zentralsyrien auf den Weg gemacht haben. Hayat Tahrir al Sham(HTS) ist weiterhin in heftige Gefechte in Qalamaoun verwickelt und stehen kurz davor all ihre Gebiete auf syrischer und libanesischer Seite zu verlieren.