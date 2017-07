Syrien: Russisches Militär versorgte in sieben Hilfsaktionen 1059 Menschen

#SYRIA Bulletin of Russian Defence Ministry on ceasefire observation in the Syrian Arab Republic (July 28, 2017) https://t.co/NND3LM7P1W pic.twitter.com/8v9ei4aKXQ

In den letzten 24 Stunden fanden sieben humanitäre Aktionen statt, die vom russischen Zentrum für Aussöhnung der gegnerischen Seiten in Syrien organisiert wurden. Sechs davon fanden in Aleppo statt, wo Zivilisten 1,8 Tonnen Lebensmittel erhalten haben. Eine weitere Aktion fand in Blaks in der Provinz von Homs statt, wo Zivilisten 1,7 Tonnen Nahrungsmittel in Form von Sets bekommen haben. Insgesamt erreichten die Hilfsaktionen 1059 Menschen. Zudem wurden im Zuge der humanitären Maßnahmen 246 Menschen von russischen Militärärzten medizinisch versorgt, wie aus dem Bericht zu entnehmen ist. In Kooperation mit einer russischen Fluggesellschaft lieferten die Vereinten Nationen 21 Tonnen Hilfsgüter in die umkämpfte Region von Deir ez-Zor, die mit einem Fallschirm abgeworfen wurden.