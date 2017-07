„Ein Ende des Blutvergießens in Syrien ist von höchster Priorität“ – Präsident Wladimir Putin

#Putin : Ein Ende des Blutvergießens in #Syrien ist von höchster Priorität https://t.co/PNcP14zrs2 pic.twitter.com/PTiRWhWvnf

Die Syrer würden dann ihre Zukunft selbst wählen, fügte Putin hinzu. “Wir gehen von der Annahme aus, dass es am wichtigsten ist, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen und die nötigen Bedingungen für einen Friedensprozess sicherzustellen”, so Putin. “Anschließend werden die Syrer unter UN-Aufsicht und auf der Basis der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates eigene Entscheidungen darüber, wie die Zukunft in ihrem Land gestaltet werden soll, treffen.”