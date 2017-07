Umfrage: Rund 83 Prozent der Deutschen sind gegen neue Anti-Russland-Sanktionen

Demnach halten 83 Prozent der Befragten die vom US-Kongress beschlossenen neuen Wirtschaftssanktionen gegen Russland für falsch, sechs Prozent finden sie richtig. 77 Prozent glauben, den Vereinigten Staaten gehe es in Wahrheit darum, mit den Sanktionen die Position ihrer eigenen Wirtschaft zu stärken. Zehn Prozent teilen hingegen die von amerikanischer Seite vertretene Position, Grund für die US-Sanktionen seien russische Einflussversuche auf die US-Wahl 2016, heißt es auf Spiegel-Online. Die Umfrage wurde vom 7. bis 11. Juli durchgeführt, also vor den jüngsten Abstimmungen im US-Repräsentantenhaus und dem Senat. Die Umfrage wurde im Auftrag von Wintershall durchgeführt, einer Tochterfirma des BASF-Konzerns, so der Artikel weiter.