Kreml kündigte möglichen Besuchs Putins in Abchasien an

Wie die Nachrichtenagentur FAN unter Berufung auf Peskow schreibt, ist es möglich, dass es zu einem baldigen Besuch des russischen Präsidenten in Abchasien kommen werde. Präsident Putin war im Jahre 2013 zum letzten Mal in der autonomen Republik Abchasien gewesen, so die Bundesnachrichtenagentur weiter auf der Webseite.