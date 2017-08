Das russische Zentrum für Versöhnung der gegerischen Parteien organisierte gestern in der Provinz Aleppo sechs humanitäre Hilfsaktionen, wo 7,3 Tonnen Lebensmittel an 2291 Menschen verteilt wurrden. Zudem wurden 222 Menschen von russischen Militärärzten medizinisch versorgt. Die Vereinten Nationen führten in der Damaskus-Provinz in Nashabia eine Hilfaktion mit einem Hilfskonvoi durch. Zudem haben sie zusammen mit einer russischen Fluggesellschaft 21 Tonnen via Fallschirm in die Region um Deir ez-Zor abgeworfen.