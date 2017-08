Bundestagswahl: OSZE schickt nur kleines Expertenteam zur Wahlbeobachung

Selbst die Mainstreampresse berichtet immer wieder von Manipulationen bei Wahlen in Deutschland. Dennoch will die… https://t.co/qrOBHXoa0S

Ob nun „Auszählungsfehler“ oder gezielte Manipulationen zugunsten bzw. zuungunsten bestimmter Parteien – Manipulationen bei Wahlen sind auch in Deutschland immer wieder zu finden. Selbst die Zeitungen haben davon immer wieder berichtet. Auch wenn man da nicht so weit gehen will, ein umfassendes System zu erkennen, schreibt Marco Maier vom Contra Magazin. Die OSZE finde keine „plausiblen oder belastbaren Hinweise für die Behauptung“, so weiter auf Contra Magazin. „In den Wahllokalen würde manipuliert werden“, will die Organisation nur ein kleines Expertenteam von drei bis fünf Mitgliedern nach Deutschland senden.