Militär: Sprecher des russischen Verteidigungsministerium widerlegt die Opferzahlen russischer Soldaten in Syrien

Zuvor hat die Agentur Reuters über „die großen Verluste der russischen Militärangehörigen 2017“ in Syrien berichtet. Diese Angaben wurden nun widerlegt, im Folgenden heisst es:

„Die britische Nachrichtenagentur Reuters versucht nicht zum ersten Mal auf jeder Weise die Operation Russlands zur Vernichtung der Terroristen des Islamischen Staates zu diskreditieren. Dieses Mal hat Reuters speziell zum Tag der Luftlandetruppen, der heute in Russland gefeiert wird,die Informationen über „die Geheimverluste der russischen Militärangehörigen in Syrien“ veröffentlicht. Als Quellen wurden wie immer irgendwelche Gerüchte, die sozialen Netzwerke und die erfundenen Gespräche mit angeblichen „anonymen“ Verwandten und den Bekannten“, so Konaschenkow. Er betonte auch, dass es dem Verteidigungsministeriums Russlands bekannt sei, wer der Besteller dieser Veröffentlichung sei und wer geholfen habe, diese vorzubereiten. Auch Fars News berichtet über den Vorfall.