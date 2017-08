Russischer Botschafter in Teheran: Russland sieht in der Hamas-Bewegung keine Terrorgruppe

„Russland erblickt die Hamas nicht als Terrorgruppe und kommuniziert mit diesen als einer der wichtigsten Vertreter Palästinas“, so Jarian bei einem Treffen mit Hamas-Vetretern in Teheran am heutigen Mittwoch. In Anbetracht dessen, dass die Hamas eine nationale Bewegung ist, sagte der Diplomat, dass Moskau Palästina unterstütze. Er betonte dabei auch die Notwendigkeit für Versöhnung und Einheit unter den Palästinensern. Khalid Qadoumi, ein Vetreter der Hamas, verurteilte die „Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Palästinenser und unterstrich die Unterstützung Moskaus für Palästina. Der russische Präsident Wladimir Putin betonte 2015, dass Russland Palästina helfen werde, ein unabhängiger Staat mit der Hauptstadt in Ost-Jerusalem.