Syrien: Russisches Militär führte vier Hilfsaktionen durch und Militärärzte versorgten 400 Menschen

Das russische Zentrum für Versöhnung der gegnerischen Seiten in Syrien veranstaltete in den letzten 24 Stunden vier humanitäre Hilfsaktionen, wovon drei in Aleppo stattgefunden haben. Dort wurden an Zivilisten 3,6 Tonnen Trinkwasser verteilt. In der Provinz Hama haben Zivilisten 2,6 Tonnen Nahrungsmittel erhalten. Insgesamt haben 2291 Menschen humanitäre Hilfe erhalten. Zudem haben russische Militärärzte 400 Menschen medizinisch versorgt. Die Vereinten Nationen haben in Damaskus mittels Konvoi eine Hilfsaktion durchgeführt und in Deir ez-Zor zusammen mit einer russischen Fluggesellschaft 21 Tonnen Hilfsgüter via Fallschirm abgeworfen.