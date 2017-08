Taliban sprechen Katar im Hinblick auf die Friedensgespräche über den Afghanistan-Krieg eine Hauptrolle zu

Die Taliban haben nach Angaben von Fars News in Doha eine inoffizielle Botschaft eingerichtet, wo sie Diplomaten, Journalisten und andere Vertretern sowie Analysten zu Gesprächen einladen können und somit auch Verhandlungen führen kann. Dies sagte der Vertreter zu Journalisten des Senders Al-Jazeera. Es soll sich hierbei um jeweils ein Treffen in den Jahren 2013 und 2016 gehandelt haben, die in Büros und Zentren von Katar geführt wurden. Der Taliban-Vertreter betonte dabei die Wichtigkeit solcher Treffen, um den Friedensprozess voranzutreiben.