Militär: Russland will nach Waffenstillstand zwischen syrischen Regierungstruppen und der Opposition Sicherheitszonen in Homs einrichten

„Ab 12 Uhr (Moskauer Zeit) werden alle Einheiten der Opposition und der Regierungstruppen das Feuer einstellen“, so Konaschenkow laut der Tageszeitung Sabah. Er fügte hinzu, dass der Waffenstillstand „alle Arten von Waffen“ umfassen werde. In der fünften Verhandlungsrunde in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, die im Juli stattfand wurden die Grenzen der Deeskalationszonen in Homs und Ost-Ghouta vereinbart. Der neue Waffenstillstand soll ähnlich umgesetzt werden, wie es bereits in den vier anderen Sicherheitszonen in Syrien getan wird.