EU setzt drei russische Staatsbürger und drei Energieunternehmen nach dem Verkauf von Siemens-Turbinen auf die schwarze Liste

„Die EU hat drei russische Bürger und drei Unternehmen, die an der Lieferung von Gasturbinen auf die Krim beteiligt waren, auf die Liste von Personen dazugesetzt, die unter die restriktiven Maßnahmen wegen den die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergrabenden Handlungen fallen“, heiß es in der Erklärung des EU-Rates.

Im vergangenen Monat wurde berichtet, dass Siemens vier seiner Gasturbinen, die für das Projekt in Taman entworfen wurden, von einem russischen Auftragnehmer illegal auf die Krim ausgeliefert wurden. Taman ist eine Halbinsel in der Region Krasnodar von Russland nicht weit von der Krim. Die Turbinen wurden aus einer Insolvenzmasse herausgekauft und danach an die Krim geliefert. Zuvor gab Siemens an, dass man sich auf eine Vereinbarung von russischer Seite verlassen hatte, dass die Turbinen nicht auf der Krim eingesetzt werden.