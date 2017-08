Nach dem NATO-Putsch in Libyen sind 1,3 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen

„Bis zum Jahr 2011, als – unter Anweisung der damaligen US-Außenministerin, Hillary Clinton – die NATO diverse „Rebellen“ dabei unterstützten, Staatschef Muammar al-Gaddafi zu stürzen, zu foltern und zu ermorden, war das nordafrikanische Land fast schon ein Vorzeigestaat. Im Jahr 2010 war Libyen noch auf Rang 53 des Human Development Index (HDI) des UN Development Programme (UNDP), also beinahe schon ein entwickeltes Land. Im Jahr 2016 reichte es dann gerade noch für Rang 102“ , schreibt Chefredakteur Marco Maier auf Contra Magazin. Unter Gaddafi habe es so gut wie keinen Hunger im einstigen Vorzeigeland in Afrika gegeben. Heute wissen 20 Prozent der etwa 6,4 Millionen Menschen in Libyen nicht, wie sie ohne humanitäre Hilfe über die Runden kommen, fügt Maier unter Berufung auf das WFP hinzu.