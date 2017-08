Syrien: Erste Aufnahmen der befreiten Hisbollah-Milizen in Hama

Am Donnerstag Abend wurden die fünf Hisbollah-Soldaten an dem Frontverlauf der Syrischen Arabischen Armee (SAA) im Osten der Provinz Hama freigelassen. Von dort aus werden sie nach Hause transportiert. In einem von der Hisbollah kurz nach der Freilassung der Männer bei al-Sa’an veröffentlichten Video erschienen die Soldaten gesund und optimistisch. Im Austausch für ihre Freilassung garantiert die syrische Regierung einigen dschihadisten von Hay’at Tahrir Al-Sham und deren Familien eine sichere Fahrt in die Provinz Idlib. Auf dem Portal Al-Masdar wurde ein Video veröffentlicht.