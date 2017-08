Syrien: Russisches Militär führte sieben Hilfsaktionen durch und Militärärzte versorgten 276 Menschen medizinisch

Gestern führte das russische Zentrum für Versöhnung der gegnerischen Seiten in Syrien sieben humanitäre Hilfsaktionen durch. Fünf davon fanden in Aleppo statt, wo die Zivilbevölkerung 1,4 Tonnen Nahrungsmittel erhielt. In der Stadt Deir-Khafer und Latakia wurden jeweils 0,3 Tonnen verteilt. Insgesamt erhielten 634 Menschen humanitäre Hilfe. Zudem haben russische Militärärzte 276 Menschen medizinisch versorgt. Die Vereinten Nationen lieferten zusammen mit einer russischen Fluggesellschaft 21 Tonnen Lebensmittel in den umkämpften Bereich von Deir ez-Zor via Fallschirm-Plattform.