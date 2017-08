Libanesische und syrische Truppen koordinieren Anti-Terror-Operation an der gemeinsamen Grenze

Wie das arabischsprachige Portal al-Hadat unter Berufung auf libanesische Medien schreibt, wollen die militärischen Führer des Libanons und Syriens nun eine gemeinsame Anti-IS-Operation in den Al-Qa´a-Höhen udurchführen. Es habe bereits mehrere Treffen zwischen libanesischen und syrischen Militärs gegeben und man sich einigte, dass die jeweilige Armee auf eigene Verantwortung handeln werde. Inzwischen habe laut Fars News die libanesische Armee bereits Artillerie- und Luftschläge gegen Stellungen des IS in Ra’as Ba’albak ausgeübt und Positionen und Fahrzeuge der Terrormiliz zerstört.