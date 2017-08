Syrien: Russische und syrische Luftwaffe üben massive Luftschläge in Deir ez-Zor aus

Ausserdem wurde nahe der Panorama Fahrschule, die sich Ausserhalb der Provinzhauptstadt Deir Ezzor befindet, eine Ansammlung an IS Kämpfern bombardiert. Militärquellen zbestätigten dass die Luftschläge die Zusammenrottung von IS Terroristen verhindern und die eroberte Versorgungslinie halten sollen. Ob die Armee in den nächsten Tagen weitere Vorstöße machen wird, ist nicht bekannt, so das Portal.