Libanon: Armee startet Anti-Terroroperation mit Angriffen der Stellungen des IS

Mittlerweile greifen die libanesischen Truppen mit Artillerie und Luftwaffe die IS-Stellungen in Ra´as Ba´albak an und zerstörten Kommandozentrale und Militärfahrzeuge der Terrormiliz. Es werden zudem Angriffe auf die Postionen der Terroristen in Khirbet Davoud, Ra’as al-Kaf, al-Washal, Jabal al-Mokheiramah, Shamis al-Ash und Darb al-Arab geflogen und mit der Artillerie flankiert.