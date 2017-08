Syrien: Russisches Aussöhnungszentrum handelte vier Waffenstillstandsabkommen mit der Opposition aus

Gestern fand in Syrien keine humanitäre Hilfsaktion durch das russische Militär statt. Russische Militärärzte haben 67 Menschen medizinisch versorgt. Das russische Zentrum für Versöhnung der gegnerischen Seiten in Syrien konnte vier Waffenstillstandsvereinbarungen mit Vertretern von Khmira, Musel-Hele und Abu-Darda in der Provinz Hama aushandeln. Die Gesamtzahl liegt nun bei 2135 solcher Abkommen, über dessen Verhandlungen mit Vertretern der bewaffneten Opposition in Aleppo, Damaskus, Homs, Hama, Idlib und al-Quneitra weiter fortgesetzt werden. Insgesamt beobachten 228 Gruppen die Einhaltung des Waffenstillstands. Der Originalbericht (Bulletin) ist in sozialen Medien abrufbar.