Syrien: Syrische Armee erzielt im Osten von Damaskus weitere Erfolge gegen den Terrorismus

In heftigen Auseinandersetzungen mit Al-Nusra in Ein Terma konnte die syrische Armee mehrere Terroristen aus den Gebäuden vertreiben, wo man ein größeres Gebäude entlang einer Verbindungsstraße erobern konnte. Auch am Al-Manasher-Platz und im Jaha-Bereich in Jobar wurden die Terrormilizen aus den Gebäuden vertrieben, wo man auch Raketenartillerie eingesetzt hat. Auch die syrische Luftwaffe bombardierte in diesem Gebiet Al-Nusra-Stellungen, die sich in Kämpfen mit der syrischen Armee befand. Durch den Einsatz von Artillerie wurden eine wichtige Basis der Al-Nusra vernichtet und mehrere Kämpfer dieser Terrormiliz wurden getötet. Eine Militärquelle bestätigte nunmehr, dass die Regierungstruppen die Kontrolle über die Verteidigungslinien in Ein Terma erlangt haben und mehrere Gebäude eingenommen haben.