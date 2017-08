Syrien: 12 Waffenstillstandsverletzungen in den Sicherheitszonen – Drei Waffenstillstandsabkommen wurden unterzeichnet

Gestern führte das russische Zentrum für Versöhnung der gegnerischen Seiten keine humanitären Aktionen durch. Die Vereinten Nationen haben zusammen mit der russischen Fluggesellschaft Abakan 21 Tonnen humanitäre Hilfe in den Bereich von Deir ez-Zor via Fallschirm abgeworfen. Gestern konnte das Aussöhnungszentrum drei Waffenstillstandsabkommen mit Vertretern der bewohnten Gebiete von Al-Batrane, Awenat-al-Kabira und Awenat-es-Saghuira in Aleppo unterzeichnen, so dass nun insgesamt 2158 solcher Abkommen unterzeichnet wurden. Die Verhandlungen werden mit Kommandeuren der bewaffneten Opposition in Aleppo, Damaskus, Homs, Hama, Idlib und al-Quneitra fortgesetzt. Insgesamt 228 Formationen beobachten nach eigenen Angaben die Einhaltung des Waffenstillstandsregimes.