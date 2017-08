Syrische Armee bereitet die Befreiung von Deir ez-Zor vor – Der IS befindet sich auf dem Rückzug

Im Osten von Salamiyah haben die Flugzeuge entdeckt, dass sich der IS auf dem Rückzug befindet, so Al-Masdar am Donnerstag. Sie befinden sich auf der Flucht, weil sie bemerkt haben, dass sie von den syrischen Regierungstruppen eingekreist werden. Dies sei unter anderem auf die jüngsten Erfolge bei Al-Suknah zurückzuführen, wie die arabische Quelle schreibt.