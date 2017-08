Syrien: Nach gescheitertem Angriff erlitt der Islamische Staat schwere Verluste

Nach den Angriffen kam es zur einer Reihe von intensiven Gefechten, die mehrere Stunden in Deir ez-Zor anhielten. Die syrisch-arabische Armee (SAA) vereitelte dabei einen Angriff des IS, wobei 20 Terrormilizen ums Leben kamen. Zuvor wurden zahlreiche ISIS-Milizen in den Bereich von Deir ez-Zor geschickt, um dort die angeschlagenen Positionen zu verstärken, schreibt die arabische Quelle.