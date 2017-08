Syrien: Russische Militärärzte versorgten 88 Menschen und handelten vier Waffenstillstandsabkommen aus

In den letzten 24 Stunden fand keine humanitäre Hilfsaktion statt. Russische Militärärzte versorgten 88 Menschen medizinisch, so der Bericht weiter. In den letzten 24 Stunden konnte das russische Zentrum für Versöhnung vier Waffenstillstandsabkommen mit Repräsentanten der „Jubb-Hasara, Jarjisa, Hart-Al-Garbi, Zor-Abu-Darda“ in den bewohnten Gebieten von Hama erzielen. Insgesamt gibt es nun 2165 solcher Abkommen zwischen dem Russischen Aussöhnungszentrum und Vertretern der bewaffneten Opposition. Die Verhandlungen werden mit Feldkommandanten der Oppositionen in den Gebieten und den Provinzen von Aleppo, Damaskus, Homs, Hama, Idlib und al-Quneitra fortgesetzt. Insgesamt beobachten 228 Gruppen die Einhaltung des Waffenstillstands.