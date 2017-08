Ukraine: Über 427.000 Bürger haben Asyl in Russland beantragt – UN-Flüchtlingskommissar

An zweiter Stelle kommt bereits die Bundesrepublik Deutschland, wo allerdings nur 9600 Menschen aus der Ukraine um Asyl gebeten haben. Italien ist mit 9300 Menschen auf den dritten Platz und Polen mit 4,300 Menschen auf den vierten Platz, so ein Bericht auf Interfax. Früher wurde berichtet, dass mehr als 300.000 ukrainische Menschen zwischen 2014 und 2015 Asyl in Russland beantragten. Zur gleichen Zeit hatte Russland ein Gesetz verabschiedet, um das Procedere im Aufnahmeverfahren für die Flüchtlinge zu vereinfachen, fügte Donbass News Agency hinzu.