Sputnik-Video: Syrische Armee erobert wichtige Höhen in Hama

Bei ihrem Vorstoß sei die Regierungsarmee von der Miliz Daraa al-Qalamoon unterstützt worden, erfuhr Sputnik aus informierten Kreisen in Syrien. Die Dschihadisten, die sich in Tunnels verschanzten, seien schließlich verdrängt worden, so digitale Informationsdienst Sputnik auf seiner Webseite.