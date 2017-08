Syrien: Mehrere Tote und viele Verletze bei Luftangriffen der US-Koalition in Rakka

Medienportale – unter anderem Fars News Agency – schreiben, dass US-Kampfluge mit Feuerunterstützung der SDF-Artillerie am Montag mehrere Stadtteile in Rakka unter Beschuss genommen haben, wo mindestens 23 Menschen getötet wurden und über achtzig Menschen verletzt wurden. Teilweise wird auch berichtet, dass 15 Menschen verletzt wurden und weitere lediglich von zehn. Man geht zudem von mehreren Verletzen (bis zu 80) aus, die bei den Angriffen in Mitleidenschaft gezogen wurde.