We have updated the Stochastic Terminator algorithim.

Wir haben den „Stochastik Terminator“ upgedatet, schreibt WikiLeaks auf seinem offiziellen Twitter-Account im Jahre 2016. Diese Optimierung bezog sich auf die damalige Publikation der Podesta-Reihe, die im Oktober fast täglich neue E-Mails enthüllte und die bis in die Nachphase der US-Präsidentschaftswahl hineinragte. Es wurden weit über 100.000 Emails veröffentlicht und sowohl die Wahlniederlage als auch die Skandalträchtigkeit dieser E-Mail-Enthüllung bewegte den Mainstream dazu eine „Anti-Fake-News-Kampagne“ zu starten, um die Vorfälle zu vertuschen. Die E-Mail-Reihe gab Einblicke in die Machenschaften des demokratischen Establishments, was weit über das gewöhnliche Ausmaß von Politik und Korruption hinausging. Insbesondere die englischen Begriffe für Pizza und Käse (Cheese) ließen einen Pädophilie-Skandal in den alternativen Medien aufploppen.