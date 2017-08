News Front : US-Blogger über den NYT-Artikel im Hinblick auf die Waffenlieferungen an Nordkorea durch die Ukraine

«Die Ukraine, die wir gegen Russland unterstützen sollen, liefert Waffen an Nordkorea? Im Ernst?!» zitierte der Blogger auf seiner Seite, nachdem er den Artikel in New York Times gelesen hatte. Die Zeitung beruft sich auf vertrauliche Einschätzungen von Geheimdiensten und eine Analyse vom International Institute for Strategic Studies (IISS), einer britischen Denkfabrik. Die Experten hätten Fotos analysiert, auf denen der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un neue Raketentriebwerke inspiziere.